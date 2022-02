Abuelita que dio sus ahorros a nieta recibe boletos para concierto de Bad Bunny

Cargando...

¡Los sueños se cumplen! ¿Recuerdas a la abuelita que se volvió viral por darle sus ahorros a su nieta para que pudiera ir al concierto de Bad Bunny? Si es así, te tenemos un buena noticia, pues la señora obtuvo un inesperado regalo. Resulta que el empresario y CEO de Westwood Entertainment, Jorge Juárez, la contactó para regalarle dos boletos para ver al Conejo Malo en primera fila. ¿Cómo reaccionó la abuelita?

Luego de que en TikTok se viralizara el caso de la abuelita que estaba sacando sus ahorros para que su nieta pudiera ver al cantante de ‘Si veo a tu mamá’, el CEO de Westwood Entertainment - compañía de management líderes en la industria de la música con repercusión internacional– se encargó de buscarla.

A través de sus redes sociales, el empresario Jorge Juárez comenzó con la búsqueda de la abuelita y su nieta, pues aseguró que le había conmovido muchísimo:

“Atención !!! Me compartieron este vídeo y la verdad es que me conmovió muchísimo y quiero regalarle boletos para ella y su nieto. ¿Quién me puede ayudar a contactarla? Habrá sorpresa también para quien logre pasarme su contacto, pónganlo en los comentarios por favor”, escribió el empresario.

Tan sólo un día después, Jorge Juárez compartió un video en el que mostró la reacción de la abuelita y la joven al enterarse que tendrían dos boletos gratis para ver a Bad Bunny.

"¿Cómo está señora? Quería ponerme en contacto con ustedes y primero decirle que nos conmovió mucho su video, nos encantó y que las queremos invitar al concierto de Bad Bunny de la Ciudad de México este 9 de diciembre. Queremos invitarlas, les queremos mandar dos boletos para que estén ahí enfrente y puedan disfrutarlo. Si usted quiere ir señora, nos encantaría obviamente con su nieta", anunció el empresario Jorge Juárez.

Visiblemente emocionadas, la abuelita y la joven agradecieron el regalo inesperado tras volverse viral en TikTok.

“No pues gracias”, agradeció la abuelita de nombre Natalia.

“Sí, muy feliz, no creí que llegara a tanto este video”, respondió la joven que subió el video a TikTok.