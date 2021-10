Actor venezolano dice que lo confunden con Brad Pitt y explotaron los memes

Cargando...

Este jueves el afamado actor estadounidense Brad Pitt se hizo tendencia en Latinoamérica después de que miles de usuarios reaccionaran con divertidos memes dirigidos al actor y cantante venezolano Víctor Drija, quien publicó un controversial video.

Drija publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se muestra caminando por las calles de Los Ángeles, California y afirma sentirse sorprendido por la gran cantidad de gente que lo confundió con Brad Pitt, porque según contó, todo el mundo le preguntaba si él era el experimentado actor, protagonista de películas como Leyendas de Pasión, Club de la Pelea, Doce Monos, Guerra Z y Once Upon a Time in Hollywood por la que ganó un Oscar como mejor actor de reparto.

Las burlas han sido interminables por parte de los usuarios que pusieron en desarrollo su ingenio para llenar las redes con gracioso contenido en referencia al tema.

Pocas horas después de percatarse de las reacciones en las redes sociales publicó un comentario jocoso.

"Fue un chiste. No puedo creer esto. Ojo, tengo que admitir que son brillantes estos chistes y me han dado mucha risa.

El criollo además aprovechó la oportunidad para compartir sus comentarios favoritos.

