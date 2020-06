Acusado de pornografía infantil compraba ropa interior usada para “masticarla”

EEUU

Un hecho de lo más increíble que demuestra otra perversión sin límite de parte de uno de los 16 arrestados, integrante de una banda de pornografía infantil desbaratada en Florida, EEUU, puesto que el sujeto tenía el hábito de “comerse” la ropa íntima sucia.

El alguacil del condado Polk, Grady Judd, reveló, en conferencia de prensa este martes, otro de los supuestos vicios del hispano José Araza.

Además de poseer y distribuir material sexual que involucra a menores, el sujeto de 58 años, alegadamente, compraba y se “comía” la ropa interior usada; la procedencia de las mismas se desconoce.

“(Araza) estaba comprando estas cosas e ingiriéndolas, ¿me escucharon?”, declaró el alguacil, según citado por WRBL. “El estaba masticando eso. Este hombre tiene un problema”, agregó.

“Hay un mercado allá afuera”, alertó Judd. “Ustedes saben qué tipo de cosas se acumulan en la ropa íntima usada, ¿cierto?”, planteó.

“A veces puedes pensar que estás expulsando gases y no es así. No puedes confiar en un pedo cuando tienes más de 60. Pero este tipo los compraría”, sostuvo el oficial en el intercambio con los medios sobre los resultados de “Operation Guardians of Innocence V.

El jefe policial dijo que Araza fue despedido de su posición como especialista informático para Lockheed Martin.

El acusado cuenta con una maestría de Florida International University, de acuerdo con la información disponible.

En total, el grupo enfrenta 1,409 cargos graves de pornografía infantil.

Entre los sospechosos, figuran empleados de los parques de Disney, un enfermero y un farmacéutico.

Los imputados están acusados de poseer, distribuir y promover el material ilegal en el que algunas de las víctimas incluso tenían menos de 1 año.