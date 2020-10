Ahorcó a un perro porque mordió a su hijo de dos años

Cargando...

Argentina

Pobladores de una provincia de Argentina se encuentran consternados, luego de que un hombre ahorcara a su perro, que mordió en la cabeza y frente a su pequeño hijo de dos años.

Los hechos se registraron en la provincia de Berazategui, al sureste de Gran Buenos Aires, donde un perro atacó a un niño de dos años, por lo que la madre del menor llamó de inmediato al padre para avisarle.

El padre identificado como Iván Luque, de 29 años, se trasladó de inmediato a su casa y se impactó al ver a su hijo con la cara ensangrentada. No sabían dónde estaba la herida o heridas, dijo.

Antes de ir al hospital, el padre del menor, ató a un árbol con un cinturón a su perro “El Negro”, y se llevaron al menor para que recibiera atención médica.

“El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Mi mujer me llamó al trabajo, gritando: yo regreso y mi señora y mi hijo llenos de sangre. Con tanta sangre en la cara, no le pudimos encontrar las heridas en la cabeza”, declaró a medios locales el padre del pequeño Lisandro.

El hombre reconoce que antes de llevar al menor al hospital, ató al perro a un árbol.

“Yo me acuerdo que agarro un soga que tengo en el taller y lo llevó a atarlo en el fondo. Yo recuerdo que lo dejé atado en el fondo”, declaro Iván en entrevista de televisión.

Sin embargo, sus vecinos compartieron videos e imágenes de “El Negro” colgando de un árbol, por lo que denunciaron el maltrato al animal.

En las imágenes se ve al animal parado en su totalidad, ya que estaba colgando de una soga.

Además de las fuertes criticas contra Iván Luque, los internautas también se lanzan contra la personas que grabó el video, y se cuestionan que si el animal estaba vivo al momento de la grabación, por qué no le ayudaron y lo rescataron.

El padre de Lisandro se acepta que mató al perro, pero que esa no era su intención, sino que entró en estado de “shock” al ver a su pequeño ensangrentado. Además de que fue una sorpresa de que “El Negro”, haya atacado a Lisandro, ya que el perro siempre fue muy pacífico, desde que lo adoptaron hace cuatro años.

“La realidad es que yo colgué al perro, yo lo maté…. entré en estado de shock. Era un perro pacífico. ¿¡Que le pasó al Negro!?. Negro y Lisando se criaron juntos. Nadie me ha preguntado por mi hijo. Los vecinos no ofrecieron apoyo, llamar a la ambulancia, sólo acusaciones”, lamentó Iván.

Una de las vecinas del hombre asegura que la familia no cuidaba al perro, ya que siempre lo mandaban a la calle, y que incluso ella es quien le daba de comer.