[VIDEO] Albañil conmueve tras confesar que trabaja muy duro para cambiar ‘futuro de sus hijos’

Cargando...

México

Un video viral en redes sociales demuestra el amor incondicional de un padre hacia sus hijos ya que se esfuerzan a diario, porque buscan un mejor futuro para su familia.

Un claro ejemplo lo encontramos en la impactante historia de un albañil mexicano, que sorprendió al contestar una simple pregunta durante su jornada laboral. Como era de esperarse, este clip conmovió a más de un cibernauta.

A través de la página de Facebook “Ixtlahuaca Metrópolis”, se compartió una grabación donde se observa al humilde hombre trabajando en una obra de construcción. Segundos después, otra persona le consulta “carnal, ¿Qué estás haciendo?”.

Cargando...

Ante esta curiosa pregunta, el padre indica que “aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra”.

El albañil precisó que si “azares del destino no pasara me doy por bien pagado con que sean personas de bien, gente honorable, gente que respeta. Con eso me doy por bien pagado. Dios los bendiga”.

Como era de esperarse el material audiovisual del trabajador llegó a otras redes como YouTube y Twitter donde se volvió viral, pues su deseo conmovió a más de uno. Además, miles de usuarios aplaudieron la actitud del hombre. “No importa lo que sea, si es un carpintero, albañil, o maestro”, “lo importante es ser el mejor, eso hace la diferencia”, “bien dicho, valores y mis respetos”, se lee entre las reacciones.