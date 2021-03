Amazon responde a los rumores sobre obligar a sus trabajadores a orinar en botellas

Estados Unidos

Amazon News compartió un Tweet que desestima el rumor de que sus empleados están obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en una botella.

“Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿Tú sí? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros. La verdad es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y tienen excelentes salarios y atención médica desde el primer día”.

Este tweet generó una serie de críticas. Entre ellas, destaca la de Nicholas Carlson, jefe de Business Insider, quien señaló la excusa de Amazon para justificar este caso es que los trabajadores eran contratistas.

Un alegato que no justifica semejante acción. Después de todo, son seres humanos, por ende, deberían tener igualdad de condiciones a la hora de prestar de un servicio.

“Dimos esta noticia. No eran los ‘empleados’ de Amazon los que tenían que orinar en botellas. Fueron impulsores para los contratistas de Amazon. No es la excusa que Amazon cree que es. Entregaban paquetes de Amazon para ganarse la vida, pero Amazon no tenía que brindarles beneficios ni brindarles un buen lugar de trabajo”, respondió Carlson a la publicación de Amazon News.