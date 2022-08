¡Andrea, por qué me hiciste eso! Gritó y lloró un hombre con el corazón roto

Cargando...

Un video muestra a un hombre sobre su motocicleta gritando, porque su pareja lo engañó, estas imágenes se viralizaron en redes sociales.

En el clip se muestra al joven sentado sin camiseta, sobre el vehículo de dos ruedas, acompañado de una mujer, a quién le grita: "¿¡Andas con ese tipo!?

"¿¡Andas!?", golpea la motocicleta, mientras grita. Varios usuarios comentaron que el joven estaba pasando por un fuerte dolor, porque en verdad amaba a la mujer que lo acompaña.

"No quiero saber de vos, ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Andas? No quiero saber de vos", son los gritos que se escuchan.

El video donde se ve el sufrimiento del hombre, que padece mal de amores, alcanzó 220 mil me gusta y más del millón de visitas.

Entre los más de 7 mil comentarios, varios usuarios señalaron que el sufrimiento era genuino, porque en verdad estaba enamorado. "Cuando un hombre o mujer reacciona de esa manera, es porque en verdad, tiene un dolor en el alma", dice una joven.