Angelines Fernández, de ser combatiente en la Guerra Civil Española a convertirse en La Bruja del 71

Si les hablamos de Angelines Fernández, muchos de ustedes podrán reconocer ese nombre como el de la mujer que le dio vida al mítico personaje de “La Bruja del 71”, una de las estrellas de “El Chavo del 8”.

Todos la recordamos por sus increíbles expresiones y su magnífica interpretación de Doña Clotilde, pero lo que varios no saben es que Angelines tiene una historia tremendamente inesperada y llena de lucha política en España, su país natal.

La actriz nació en Madrid el 9 de junio de 1924, y a su temprana edad de 14 años ya se manifestaba abiertamente en contra del régimen de Francisco Franco, líder militar que llegó al poder mediante un golpe de estado. Ese acto político desató la llamada Guerra Civil Española, donde falleció más de medio millón de personas; sin embargo, Angelines no tuvo miedo en defender sus ideas y valores.

De acuerdo a Paloma Fernández, la hija de Angelines, la mujer “era de carácter fuerte. Para ella no había medias tintas, era blanco o negro; no podía ser gris. Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien; entonces decían que tenía un genio de la fregada”.