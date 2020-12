Avistan un monolito en el cielo

EEUU

Desde que apareció uno en un desierto de Utah hace un par de semanas, ha estado apareciendo en todas partes, desde las colinas de California hasta los fuertes rumanos de 2.000 años de antigüedad. Ahora, aparentemente ha aparecido uno en el cielo.

Jeff Jacobs conducía a casa desde el trabajo en Coeur d'Alene, Idaho, cuando decidió detenerse y tomar algunas fotos del atardecer para su esposa, Rena. Pero el hombre de 56 años no podía creer lo que apareció ante sus ojos.

"Un par de personas han sugerido que podría ser el monolito de Utah por su tipo de forma. Utah no está tan lejos de Idaho, el lugar donde el monolito apareció en el cielo".

Los usuarios se preguntan cómo un monolito de metal de 10 pies de alto subió al cielo.

"Simplemente no tenía idea de lo que estaba mirando. No soy una persona particularmente religiosa, así que no podía empezar a adivinar. Todo lo que sé es que no es un globo meteorológico.