Bebé nace con la T de cobre en la mano

Brasil

Un bebé recién nacido 'milagroso' ha sido fotografiado sosteniendo la T de cobre de su madre. Paula dos Santos Escudero Álvarez dio a luz a su segundo hijo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro el domingo, 4 de julio.

El bebé Bernardo nació sano a las 36 semanas, pesó 7 kg y midió 49 centímetros (19,3 pulgadas).

La fotógrafa de nacimiento Michelle Oliveira describió al recién nacido como un 'milagro', dado que su madre de 32 años había estado usando un dispositivo intrauterino (DIU), también conocido como T de cobre, durante tres años.

Bernardo no es el primer hijo "milagroso" de Paula; su hijo mayor Gabriel nació cuando ella estaba tomando la píldora.

La madre dijo a Crescer: "No puedo ni quejarme, ellos eligieron la hora... Tenía el DIU puesto porque quería probar otro método anticonceptivo, sin hormonas. Desde que me quedé embarazada con una píldora .

"Me coloqué el DIU en mayo de 2018, unos meses después del nacimiento de mi primer hijo.

Descubrió que estaba embarazada porque dejó de menstruar, pero ya era tarde y tenía los senos hinchados, como en el primer embarazo.

“El inicio del embarazo fue angustioso por no saber si el DIU traería algún tipo de problema o malformación a mi hijo. Pero justo después de las citas médicas, me sentí más tranquila.

"Todos me dijeron que no me preocupara, porque el embarazo transcurriría normalmente".

La obstetra Beatriz Tupinamba dijo que la tasa de embarazo para las mujeres que usan T de cobre es solo del 0,6%.