Buscan a la “tangacienta”: Se olvidó la “bombacha” en una plaza las redes no la perdonaron

Jujuy, Argentina

Las redes explotaron ante el insólito hallazgo en una conocida plaza, y nombraron a su dueña como la “tangacienta”. La intensa búsqueda por dar con la mujer y los miles de memes a su alrededor se hicieron virales.

Si bien parece algo extraño, casos como estos se dan a conocer muy frecuentemente y además no tardan en viralizarse, ya que hoy en día se sube todo a las redes sociales. Lo cierto es que este caso que no pasó desapercibido. Aparentemente, una pareja tuvo un arrebato pasional y pensaron que sería una buena idea tener relaciones en una conocida plaza jujeña.

Los tortolitos se habrían escondido y, una vez terminaron, se retiraron como si nada hubiera pasado, excepto por un mínimo detalle: la mujer se olvidó su ropa interior colgando de una rama, y un vecino se la encontró la mañana siguiente.

Ante el hallazgo y desplegando el característico humor que prevalece en las redes, Adrián Nuñez, decidió inició la búsqueda de la “tangacienta” con una insólita publicación en su cuenta de Facebook.

Nuñez, subió la imagen de la tanga color rojo y escribió: “Se busca a la dueña, ¿alguien la conoce?”. Automáticamente, los likes comenzaron a llegar y ni hablar de los divertidos comentarios que no pasaron desapercibidos:

El suceso causó tanta gracia que las redes explotaron al ver la imagen. “No la toquen, es un anzuelo”, “La Tangacienta”, “tratando de hacer un esfuerzo para no contestar”, “buenísimo la tangacienta”, fueron algunos de los algunos de los comentarios. Las fotos fueron compartidas por varios usuarios que buscaban a la dueña de la pertenencia perdida. Por obvias razones, la dueña no apareció todavía y seguramente tampoco aparezca, por la naturaleza vergonzosa de su “descuido”.