Capturan tiburón bebé albino con un solo ojo

Indonesia

Los pescadores de Indonesia se sorprendieron cuando se toparon con una cría de tiburón albino poco común con un solo ojo. El animal fue encontrado dentro del vientre de un tiburón adulto, que había muerto después de ser atrapado en las redes cuando los pescadores navegaban por la provincia de Maluku el 10 de octubre.

Mientras los hombres limpiaban la barriga de adulto y la abrían para extraer el intestino, se sorprendieron al descubrir el pequeño tiburón blanco que había dentro , que era uno de los tres bebés.

Junto con su color parecido a la leche , el tiburón solo tenía un ojo en el medio de la cabeza, las aletas y otras partes del cuerpo ya formadas.

Andy, de 29 años, dijo que el tiburón adulto pudo haber estado preñado del bebé único cuando fue atrapado accidentalmente en la red.

Dijo: "Encontramos tres bebés dentro de su estómago, pero uno de ellos se veía extraño con un solo ojo. Su color también era extraño, como la leche".

El pescador informó su hallazgo a la oficina marina local, antes de entregar el raro tiburón bebé, que ya estaba muerto cuando lo encontraron.

Resulta que el bebé no solo tenía albinismo, lo que habría obligado al tiburón a producir bajas cantidades de melanina, de ahí el pigmento en el cuerpo, sino también una condición llamada ciclopía, una deformidad congénita que hace que el embrión forme un solo ojo, de dos.

Recientemente, otro pescador se sorprendió al encontrar otro tiburón completamente blanco , aunque este fue capturado cerca de la Isla de Wight, en el Reino Unido.

Jason Gillespie, de 50 años, estaba pescando en alta mar con algunos amigos cuando atrapó un tiburón tope completamente blanco, que medía alrededor de 3 pies.

La bestia era leucista , lo que significa que ha perdido todo el pigmento de su piel, dejándola blanca como la nieve.

Jason, de Hampshire, generalmente libera tiburones tope tan pronto como los atrapa, pero decidió enrollar esto para poder tomar algunas instantáneas de su hallazgo inusual antes de arrojarlo de nuevo al mar.

Dijo: "Llevo 30 años pescando y nunca había visto uno así. Aparentemente es una condición en la que el pigmento del color de la piel muere . "Es similar a un albino, pero generalmente tienen los ojos rojos.

"Lo pesqué el martes, frente a la Isla de Wight. ¿Cuáles son las posibilidades? No tengo idea . Es el pez de mi vida, uno entre un millón". "Creo que, en general, si pierden su color, luchan por sobrevivir porque no tienen el mismo camuflaje y no pueden cazar con tanta eficacia y son capturados por depredadores.

"La soltamos lo más rápido posible, solo estuvo en el bote menos de un minuto".