Clientes sufren aparatosas caídas en nuevo mall

Camerún

La cadena de supermercados francesa Carrefour ha instalado escaleras mecánicas en un centro comercial de Camerún, pero provocan 20 accidentes al día .

No es común tener escaleras mecánicas en Camerún y, como tal, la gente en el país no está segura de cómo se utilizan realmente; de hecho, hay miedo porque no saben cómo pararse en las escaleras.

Los guardias de seguridad del local y del propio centro comercial fueron capacitados para atender las lesiones en caso de que ocurrieran. Si bien casi no hay grandes caídas, siempre existe el riesgo de quedar paralizado o sufrir un percance.

Lo que revela este video es la desigualdad a nivel mundial. Algo que se usa en la vida cotidiana en algunos países se considera revolucionario en Camerún.