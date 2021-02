Con 27 años, se ligó las trompas de Falopio para no tener hijos, lidera el movimiento “Libre de Hijos”

Cargando...

Argentina

A los 14 años se dio cuenta que no quería ser madre, luego que una compañera de curso se “compadeciera” de su profesora y le dijo “qué feo que usted no tuvo hijos”. En ese momento la docente la explicó que ella era feliz, que no debía sentir pena por la decisión que tomó.

Fue en ese momento cuando Belén comprendió que aquella idea -de no ser madre-, tomaba fuerza y a los 18 años comenzó a averiguar para someterse a la intervención.

Belén Álvarez

"Siempre me pusieron mil quinientas excusas: que tenía que tener por lo menos tres hijos o que tenía que tener más de 30 años", señaló en Noticieros Televisa.

Finalmente encontró un médico que no le preguntó cuántos hijos tenía, no le pidió la autorización de un marido a sus 27 años logró ligarse las trompas y asegura sentir “una gran liberación”, y a su vez, visibilizó la estigmatización que existe sobre las mujeres que no quieren ser madres, dijo la joven a infobae.

"Como no queremos tener hijos, mucha gente cree que odiamos a los niños y la verdad es que anda que ver... Yo misma tengo adoración por los nenes, participó activamente en el cuidado de mis sobrinos”, explicó.