¡Con caja de milanesa y papas fritas! Le pide matrimonio a su novia [FOTOS]

Buenos Aires, Argentina

Pedir matrimonio con una caja de milanesas y papas fritas es algo que no se ve todos los días, y por ello es que esta pareja se volvió viral en redes sociales al compartir su historia.

Nahuel Pedemonte y su novia Lourdes viven en Buenos Aires, Argentina, y su cronología como pareja tuvo altos y bajos. Él habría sido impactado por una bala en la cabeza durante enero del 2021, sin embargo, ella vio por su estado de salud y trabajaron juntos para preservar su amor, explicó la pareja para el medio TN.

“Fue un pilar importante para mí”, dijo Nahuel. “No me va a alcanzar la vida para agradecerle. Yo sé que voy a estar con kinesiología durante mucho tiempo, pero la verdad es que ando bien. Hago flexiones, me arrodillo. Gané mucha interdependencia con los brazos. Me ayudan a bañarme y cambiarme”.