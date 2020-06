Conversando con Oriana Arredondo la chica redes de Inside Tacherman

EE.UU.

Como muchos saben, Oriana Arredondo, quien estuvo en televisión desde sus 11 años, para luego ser una de las coconductoras del programa Bigote de Red Uno de Bolivia desde 2013, se encuentra ahora viviendo en EE.UU. junto a su esposo, el conocido actor Bernando Peña, protagonista de "La Entrega".

Oriana se retiró de la televisión para asumir nuevos retos y proyectos personales, entre ellos y uno de los más significativos, su matrimonio con el actor cochabambino, además de estudiar actuación y realizar un proyecto en las redes sociales para seguir conectada con sus seguidores bolivianos.

Hoy por hoy Oriana es la Chica Redes de Inside Tacherman, un programa que se emite por redes sociales a traves de la cuenta de instagram de Mark Tacher, modelo, actor y músico mexicano. Conocido por su participación en novelas como "La hija del Mariachi", "Verano de amor", entre otras.

En esta oportunidad conversamos un poco con Oriana, mientras se alistaba para correr al programa, y con ese carisma, humildad y buen umor de siempre nos atendió.

¿Quién es Oriana Arredondo en tus propias palabras?

Una chica real, autentica, original, extrovertida, divertida y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir luchando por mis sueños

¿Volver a estar en contacto con la gente a traves de las redes sociales qué sensación te ha povocado?

Siempre estoy en contacto con mi público, un público que jamás me abandona que siempre está pendiente de lo que hago. Y este nuevo proyecto para mi significa muchísimo porque después de dos años de salir de un programa tan visto en Bolivia esto me da un puntapié para seguir adelante en Inside Tacherman y decirles que hay Oriana para rato, así que estoy muy contenta y me siento muy feliz por todo el apoyo que me están brindando.

¿Cómo llegaste a Inside Tacherman?

Bueno llegué a Inside Tacherman gracias a mi esposo, Bernardo Peña, justamente Bernardo está trabajando en muchos proyectos junto a Mark Tacher y Mark ya tenía esta idea de hacer un show a través de redes sociales y necesitaban a una persona que le ayude a Mark en algunos momentos del show y teniendo el contacto del público y quien mejor que Oriana Arredondo, y me lancé empezando las pruebas y acá estoy como la Chica Redes de Inside Tacherman.

¿Qué es lo que más te gusta de ser la chica redes de Inside Tacherman?

Me gusta ser el puente de comunicación entre Mark y los fans que tiene alrededor del mundo y poder transmitirle el cariño, la admiración y los saludos de quienes lo siguen a través de las redes.

¿Cómo te ves de aquí a unos 5 años?

De aquí a 5 años me veo con 36 años, habiendo logrado muchas cosas importantes en el área laboral junto a mi esposo Bernardo Peña, y me veo ya siendo mamá de una pequeña o un pequeño, no sé, pero si Dios me da la oportunidad creo que ahí estaría realizada, realizada de ser mamá, de trabajar al lado de mi esposo, de convertirme en actriz, uno no sabe si de aquí a 5 años, 1 año o 10 años uno puede lograr eso, pero yo creo que trabajándolo y siendo perseverante sí, y me veo hablando inglés, si o si me veo hablando inglés.

Si te ofertaran volver a la televisión en Bolivia ¿volverías?

No te podría decir ni sí, ni no, tendría que ver en qué circunstancia de mi vida estoy para poder aceptar un trabajo y volver a Bolivia

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con trabajar en la televisión?

Les diría que no se queden simplemente con la palabra soñar, sino que trabajen en ello, que aprendan, que lean todos los días, que cuando uno persevera alcanza todo lo que quiere lograr.

Cómo invitarías a tu público para que puedan verte hoy en el show de Inside Tacherman

No se pierdan hoy Inside Tacherman a partir de las 21 horas, hora Bolivia a través de la fanpage de Mark Tacher.