Crean piñata de Will Smith y Jada Pinkett por confesar infidelidad

Luego de que Jada Pinkett confesará en su programa en las redes sociales, de que le fue infiel a Will Smith hace unos años atrás, justo cuando su relación no andaba muy bien, ambos famosos siguen envueltos en polémica.

Ante la ola de críticas, a pesar de que ellos ya lo habían hablado, los memes y hasta stickers continúan. Incluso, la Piñatería Ramírez, que no se podía quedar atrás, ya sacó dos piñatas, una de Jada y la otra de Will, pero con cuernos. Como toda una tradición, este negocio causó polémica y risas debido a su creatividad.

En la piñata de Will Smith lo que más resalta son sus cuernos de cartón, unas lágrimas en su rostro y una botella de cerveza en la mano. “Jajaja se pasan”; “La piñata de Will Smith… ideal, para todos aquellos que les ponen los cuernos…por que las peores batallas se las dan a los mejores soldados”; “Que feos, mis respetos para Will Smith”, se lee entre los comentarios.