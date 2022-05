De ser un luchador a dominar Hollywood con su carisma: Dwayne "La Roca" Johnson cumplió medio siglo de vida

Cargando...

Ayer, Dwayne ‘La Roca’ Johnson cumplió 50 años de vida posicionado como una de las más grandes estrellas de Hollywood, protagonizando multimillonarias franquicias como “Jumanji”, “The Fast and the Furious” y, próximamente, en el Universo Expandido de DC como el rol principal de “Black Adam”.

Ha sido una larga carrera para el artista nacido el 2 de mayo de 1972, quien de joven deseaba ser jugador de fútbol americano profesional antes de que una lesión en su espalda truncara ese anhelo. Entonces, decidió seguir los pasos de su abuelo y padre, dos famosos luchadores profesionales conocidos como ‘Gran Jefe’ Peter Maivia y Rocky ‘Soulman’ Johnson respectivamente, y encontró primero el éxito dentro del cuadrilátero, según reporta elcomercio.pe.

Adoptando el nombre de Rocky Maivia - una combinación de los nombres artísticos de su padre y abuelo - a su ingreso a la World Wrestling Federation en 1996, pronto se convirtió en una de las mayores estrella de la liga entre finales de los 90 y principios del 2000, donde se ganó el apelativo de ‘la Roca’.

A la par con su popularidad en el ring, empezó a tener experiencias en el mundo del entretenimiento al aparecer en programas de televisión como “That ‘70s Show”, “Star Trek: Voyager” y el show cómico “Saturday Night Live” entre 1999 y el 2000. Estas participaciones le llevaron a su primer acercamiento con el cine, en 2001, en la película “The Mummy Returns”, en la que interpretó al Rey Escorpión, un caudillo del antiguo Egipto que sirve de antagonista secundario en la película.

A pesar de su breve aparición en la película, la popularidad del personaje llevó a que este tuviera su propia película, con él como protagonista. Si bien “The Scorpion King” solo tuvo un moderado éxito en las taquillas, recaudando US$178,8 millones según Box Office Mojo, la cinta le mostró a Johnson que podía tener una carrera en el cine.

“Quería tener una carrera real y duradera que tuviera peso y valor. Y quería convertirme en una verdadera presencia en la taquilla. (...) Y quería ser el hombre número 1 en el mundo de Hollywood en términos de recaudaciones”, reveló durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. “Ese era mi objetivo a los 29 años y estaba preparado para trabajar duro. Me di un plan de 10 a 12 años, pero también sabía que la vida es tan impredecible. "

A pesar de esto, admitió haber estado nervioso por la transición: “Estaba muy nervioso porque también sabía que, históricamente, no importaba que tuviera éxito en otro ámbito, el hecho de que fuera un luchador profesional de éxito no significaba, en ningún caso, que fuera a convertirme en una atracción de taquilla o en una estrella de cine legítima. No había garantías.”

Lo que siguió fue una serie de roles en los que Dwayne experimentó diversos grados de éxito, desde la relativamente exitosa “The Rundown” (2003) y “Get Smart” (2008), a realmente vergonzosas películas como “Tooth Fairy” (2010). En 2011, el actor tuvo su primer éxito real de taquilla al unirse al elenco de “Fast Five”, quinta entrega de la famosa franquicia “The Fast and the Furious”, en la que continuó con “Fast & Furious 6″ (2013), “Furious 7″ (2015), “The Fate of the Furious” (2017) y finalmente el ‘spin-off’ “Hobbs & Shaw” (2019).

Fue en la última década que ‘La Roca’ escaló a las mayores alturas del cine, incursionando en la animación junto a Disney con la película “Moana” en 2016, así como blockbusters como “Jumanji” (2017), “Jungle Cruise” (2021) y “Red Notice” (2021). En esta última película actuó junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds. En total, las películas protagonizadas por Dwayne Johnson han recaudado US$10,5 mil millones hasta la fecha y su popularidad no da señales de disminuir. Incluso es productor de la sitcom “Young Rock”; basada en las experiencias de su niñez.