Deadpool parodia el mejor momento de Yamcha en Dragon Ball Z

Bajo una nueva lente, el manga de Deadpool: Samurai, narra las nuevas aventuras del mercenario de Marvel con miles de referencias a otros personajes de la industria, pues en esta ocasión su casi muerte, lo llevó a recrear el momento más recordado de Yamcha durante la historia de Dragon Ball Z.

Así es, aquel momento donde el guerrero Z pierde valerosamente su vida por un “poderosísimo” Saibaiman y su cuerpo yace muerto sobre un hoyo en la tierra, ahora es material “memeable” para el personaje más burlón de Marvel.

En el más reciente capítulo de Deadpool: Samurai se encuentra combatiendo a un ejército de supervillanos comandados por Loki, y como se encuentra solo naturalmente quedó en este pobre estado.

Afortunadamente el mercenario bocazas sigue vivo gracias a la llegada de un aliado inesperado (como en capitulos anteriores con All Might de My Hero Academia), solo que esta vez se trata de una versión anime de “los héroes más poderosos de la Tierra”: Los Avengers.