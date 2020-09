Detienen a esposa de ex futbolista por contratar a un sicario para asesinarlo

Cargando...

Turquía

Yagmur Asik fue detenida por contratar los servicios de un sicario para matar a su esposo, Emre Asik, ex futbolista del Fenerbahce, a quien le ofreció más de un millón de euros para deshacerse de su pareja; sin embargo, fue delatada por la persona que pensaba asesinarlo.

Erdi Sungur, amante de Yagmur, quien también fue detenido, reveló los planes de la mujer asegurando que previo a contratar al sicario le había pedido a él que hiciera el 'trabajo sucio', pero se negó; por tal motivo, ella buscó a alguien más, pues su plan era matarlo y borrar rastro de él para poder quedarse con su dinero. "Mantengo un romance con Yağmur", dijo el detenido.

Ella solo estaba pensando en heredar la fortuna después de la muerte de Emre Asik. Ella me pidió que lo matara, pero me negué. Una vez me trajo un trozo de carne. Quería que disparara a la carne. Intenté hacerlo, pero cerré los ojos".

De acuerdo al medio turco Hurriyet, Sungur confesó que Yagmur proporcionó el arma al asesino a sueldo, además de buscar zonas para enterrar el cuerpo del ex jgador Emre.

Hasta el momento, las tres personas involucradas se encuentran detenidas a disposición de juez en espera de tener su audiencia en el Tribunal Penal Superior de Düzce.