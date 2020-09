Diplomático se disculpa por comer tortuga en peligro de extinción

Camboya

El diplomático compartió orgulloso una fotografía en las redes sociales, en la que aparecía degustando una especie de tortuga que se encuentra en peligro de extinción, los internautas no lo perdonaron.

A principios de este mes, el embajador de Australia en Camboya, Pablo Kang compartió una imagen en su cuenta de Twitter de un tazón que contenía tortuga de caparazón blando, que consumió durante una visita a la localidad de Pailín.

La publicación que desató una ola de críticas en la Red fue luego borrada. "He eliminado mi tuit sobre las tortugas de caparazón blando y las anguilas, y me disculpo con todos los que se ofendieron", escribió Kang este martes.

Esta especie de tortuga es considerada un manjar en Camboya, y debido a su popularidad también se la clasifica en peligro de extinción o como mínimo amenazada.

Aunque es común encontrarla como alimento en el país asiático, las acciones de Kang provocaron indignación por parte de internautas que expresaron su preocupación por el daño que podría haber causado.

"Mi intención no era promocionar estos platos, sino contarle a la gente sobre algunos de los alimentos que me ofrecieron durante mi reciente visita. Ciertamente no apruebo la recolección de ninguna especie en peligro de extinción con fines alimentarios u otros, y seré más cuidadoso con mis acciones en el futuro", agregó Kang.