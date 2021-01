Doctora muere de Covid-19 horas después que su esposo

Cargando...

México

El último mensaje de la doctora Janet Ballinas Hernández en redes sociales fue que sería hospitalizada tras largos días de luchar contra el covid-19 desde inicios de este año, lo marcó como el fin, aunque esperaba salir de la enfermedad y estaba preocupada por sus padres; sin embargo, esto no sucedió. Horas antes de que se anunciara la muerte de la ginecobstreta, su pareja, Joaquín Alejandro González Arroyo, un médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, falleció a causa de esta enfermedad debido a las complicaciones que el Covid-19 provoca.

En redes sociales, donde escribía "tonterías de la vida cotidiana", se hacía llamar Dra. Fresis y orgullosa de su profesión, en su descripción mencionaba que era ginecobstreta y estaba casada.

Fue a partir del 2 de diciembre que la doctora empezó a publicar comentarios acerca del covid-19 y de cómo se sentía con respecto a esta enfermedad. "Maldito virus, sal de este cuerpo decadente", compartió la médica en una de sus publicaciones.

El último mensaje de la médica fue para informar en sus redes sociales que sería hospitalizada debido a la progresión del covid-19 en su organismo y que "este era el fin" y lo único que le preocupaba era que sus papás pudieran estar bien. "Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también", dijo. En redes sociales, médicos y personal de salud lamentaron la muerte de la también usuaria de Twitter, quien era querida en la comunidad por las publicaciones que compartía en esta red social.