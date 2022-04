Dos productoras suspenden sus proyectos con Will Smith tras bofetada a Chris Rock

Cargando...

Ya pasaron casi dos semanas del altercado entre el actor Will Smith y el comediante Chris Rock, durante la última entrega de los Premios Óscar, sin embargo siguen apareciendo más y más consecuencias. La última de ellas tiene que ver con los proyectos a futuro de Smith, que poco a poco han sido cancelados.

"En tu momento más alto es cuando el diablo viene", dijo Will Smith al momento de recibir el Óscar como Mejor Actor y todo apunta que el "diablo" está bastante lejos de abandonar su carrera.

Aunque ser galardonado con un reconocimiento como este garantiza una carrera prometedora a largo plazo, lo que pasó entre Smith y Rock ha dejado a las grandes productoras dudosas sobre si continuar o no con sus proyectos con Will.

Un reciente informe publicado por el medio The Sun señaló que Netflix y Apple, dos de las más grandes empresas de streaming, decidieron abandonar sus ofertas para conseguir los derechos de una película basada en la vida de Will Smith. Esta estaría inspirada en las memorias del actor publicadas en su libro "Will" del 2021.

"Trabajar con Will se ha convertido en un negocio arriesgado. Ahora planean desarrollar ideas con estrellas más familiares como Mike Epps y Michael B. Jordan", reveló una fuente anónima a The Sun.

Un verdadero "chico malo"

Quizá una de las películas más esperadas del actor era la cuarta entrega de la saga "Bad Boys". No obstante, el portal especializado en entretenimiento The Hollywood Reporter informó que Sony Pictures decidió "poner en pausa el proyecto hasta que las cosas se solucionen". Además, se informó que Smith había recibido al menos 40 páginas del guion de esta cinta.

Netflix siguió los pasos de Sony y anunció que el rodaje de "Fast and Loose" se paralizó por un tiempo luego de lo que sucedió en los Premios Óscar. Sin embargo, no es la primera vez que el rodaje de esta película se ve interrumpido, ya que hace unas semanas el mismo director, David Leitch, decidió dar un paso atrás en el proyecto e irse a Universal Pictures a rodar "Fall Guy" con Ryan Gosling. Aún es incierto si el proyecto continuará con otra figura protagónica a la cabeza.

No todo está perdido para Smith ya que probablemente sus fanáticos y defensores podrán volver a ver su trabajo en la pantalla a mediados de este año. Esto debido a que su más reciente filme "Emancipation" tiene previsto su estreno en la plataforma de Apple Tv+ al terminar la postproducción.