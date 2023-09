El contundente rechazo de Valentina Wehber, al hijo del expresidente de México

Santa Cruz, Bolivia

La enérgica y carismática Valentina Wehber, llegó hasta la “Noche de la Gri” y contó una experiencia inolvidable que vivió en su viaje de promoción, durante el año 2016 donde recibió una ‘propuesta’ tentadora.

Mientras Wehber nos relataba su experiencia con todo su entusiasmo, nos conquistó con su carisma y la anécdota desató más de una sonrisa. Fue una charla divertidísima, y lo que más llamó la atención fue el galán que trató de conquistar a la hermosa Valentina.

“Llegamos a Cancún, era el primer día de boliche al aire libre, con piscina y bikini. La idea era conocer extranjeros, porque esa es la idea. De repente me hablan del super VIP, donde no estábamos y me dicen: ‘Hey buey, sube’. Yo conté 1, 2, 3, 4… bueno voy a conocerlo” , nos cuenta.

Mientras Vale se decidía a subir al exclusivo lugar, se animó y conoció a un simpático joven, a quien calificó como ‘bonito’, porque le faltaba desarrollar su personalidad. Mientras la bellísima rubia saludaba a sus amigas desde la zona exclusiva.

“Cuando charlaba con otras personas me dijo vente conmigo (…) Me invita a una limosina, y me muestra un edificio, diciendo que el piso 6 y 12 eran suyos. Y me dice: ‘Si te vas conmigo esta noche, te doy el piso 12 o 6’”, relató en medio de graciosos chistes.