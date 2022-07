El error en Jurassic Park que se hizo viral a casi 30 años de su estreno

Cargando...

Nuevamente comenzó a hacerse viral en redes sociales un error en la película estadounidense Jurassic Park (1993) y que toma parte en una de las escenas más icónicas del filme.

Si bien el error fue descubierto hace unos años, usuarios de internet volvieron a señalarlo y a comentarlo en diferentes redes sociales. Esto en el contexto del reciente estreno de la película Jurassic World: Dominion, parte de la reconocida franquicia de "Parque Jurásico".

El error se puede apreciar en el momento de la película en el que un velocirraptor abre la puerta de la cocina y, antes de que entre a la habitación, se ve una mano de parte de la producción sujetándole la cola.

"Nunca me había dado cuenta de eso antes, y he visto esta película como 50 veces. Sin embargo, esta escena tiene un buen ritmo y está tan llena de tensión que un pequeño error no logra distraer la atención de lo increíble que es", comentó un usuario en YouTube.

Revisa la escena cuidadosamente a continuación:

