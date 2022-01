El raro fenómeno de una ciudad de Texas; peces caen del cielo

Texa, Estados Unidos

Hasta hace décadas decir que llovía peces desde el cielo, era una locura, o quizás tomada como si fuera sacada de una escena de cine. Pero hoy, los incrédulos quedarán tal vez guardando silencio o sorprendidos por lo que pasó recientemente en la ciudad de Texarkana, Texas en Estados Unidos. ¡Allí si llovió peces!.

De acuerdo a los reportes de medios locales que entrevistaron a un comerciante en Texarkana, el evento habría ocurrido el pasado miércoles a las 16:30 hora local.

El comerciante explicó que aconteció un potente estruendo, posterior a ello empezó a llover, cuando él junto a un colega salieron a observar la lluvia, se percató que desde el cielo había caído un pez. Al notar que su colega no se había dado cuenta de lo sucedido, le advirtió sobre el acontecimiento. Este sin embargo en primera instancia no creyó, pero al hacer foco en el hecho, observaron con sus propios ojos el sorprendente fenómeno natural.

'¡Están lloviendo peces!'. Me dijo el colega: 'No, no lo están' y yo respondí: '¡No, de verdad lo están!'. Y los peces caían aquí y en todas partes", relató el hombre.