El récord de flexiones con dos dedos de Bruce Lee sigue invicto

Bruce Lee es conocido en todo el mundo por su hábil combinación de artes marciales y Hollywood. Y como muestra el video de la estrella haciendo flexiones con dos dedos a continuación, nunca tuvo reparos en mostrar su talento.

Desde que demostró públicamente las flexiones en 1964, muchos otros inspirados por la leyenda de las artes marciales han intentado emular su hazaña.

Pero, no importa qué tan fanático de Bruce seas, no se recomienda la flexión de dos dedos si recién estás comenzando.

Se cree que Bruce pudo hacer 1500 flexiones sin parar con las dos manos, 400 flexiones con una mano y 200 con dos dedos. Incluso ha sido capturado en una película haciendo ejercicio con un pulgar.

Tenía experiencia en varias formas de artes marciales, incluido el Wing Chun, el tai chi, las peleas callejeras y el boxeo, antes de pasar a enseñar en Estados Unidos.

Fue durante este tiempo que asumió papeles en películas como The Big Boss, Fist of Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death.

Después de elevarse a alturas vertiginosas en la cultura popular, pasó a crear su propia filosofía personal de artes marciales llamada Jeet Kune Do, que combinaba influencias del tai chi, wing chun, peleas callejeras y boxeo.

Además de las flexiones de dos dedos, Lee también era famoso por su puñetazo de una pulgada, que también demostró por primera vez en público en 1964 en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach.

Esencialmente, Lee se pararía con su puño cerrado a solo una pulgada del pecho de su oponente, antes de asestar un poderoso golpe.

Incluso hay informes de que Lee una vez logró enviar a un luchador, volando 5 metros hacia atrás con el golpe 200 veces la distancia que había recorrido su puño.

Si bien el récord personal de Bruce no es una hazaña menor y se informa que nadie ha logrado más flexiones de dos dedos en una sola sesión que él, otros también han demostrado hazañas igualmente impresionantes.

Wael Abdelnasser Mohamed, de Egipto, estableció el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de flexiones de dos dedos en un minuto, batiendo un récord de 58 en 60 segundos. Tenía solo 18 años en ese momento.

Mientras tanto, Paul Lynch del Reino Unido tiene el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de flexiones consecutivas con un dedo, logrando la friolera de 124 en el hipódromo de Leicester Square de Londres en abril de 1992.

El récord de la mayoría de las flexiones con palmas que suenan dolorosas en una hora lo tiene Jarrad Young de Australia, quien realizó 1.164 flexiones con palmas en noviembre de 2018.