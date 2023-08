"Ella es mi Motomami": Rauw Alejandro estrena emotiva canción dedicada a Rosalía

Cargando...

Este jueves, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro sorprendió a sus seguidores con un nuevo tema que todos interpretan que fue dedicado a su expareja, y hace énfasis en que “nunca le fue infiel”.

Hayami Hana, es el título de la nueva canción la cual cuenta con una duración de poco más de cinco minutos. En la letra, el puertorriqueño aborda su ruptura con la catalana, pero lo que llamó la atención es que en un fragmento dice que volvería con ella sin pensarlo.

“Y, desde Los Ángeles lo supe. Ella es mi ‘Motomami’… Que vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo”, versa parte de la canción.

Entre otros versos la canción también menciona que: "No dejo extrañarla durmiendo en mis brazos; no sé cómo parar de pensar en ese último abrazo y si supiera que iba hacer el último no la hubiera soltao’".

Dejando atrás el típico "beat" enérgico de sus canciones, Rauw recurre a un tema con solo una armonía de piano y sintetizadores para suavizar el tono y abrir su corazón con una letra profunda en la que hablar de su relación con Rosalía y de cómo la extrañará ahora que todo ha terminado.

(Con información de TV Azteca y Diario El Salvador)