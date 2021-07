Emma Stone también estaría considerando demandar a Disney por el estreno de Cruella en streaming

Cargando...

Parece que Scarlett Johansson abrió la puerta de un complicado panorama legal para Disney. Pese a que hasta ahora la actriz de Black Widow es la única figura que mantiene una demanda contra la compañía por su estrategia de estrenos simultáneos en cines y Disney Plus, un nuevo reporte sostiene que otras figuras podrían emprender acciones similares.

Concretamente en su newsletter “What I’m Hearing” el ex-Editor de The Hollywood Reporter, Matt Belloni, planteó que Emma Stone estaría considerando demandar a Disney por el estreno de Cruella.

“Se dice que Emma Stone, estrella de Cruella, está sopesando sus opciones”, escribió Belloni.

Al igual que Black Widow, Cruella se estrenó al mismo tiempo en cines y Disney Plus con Premier Access. Es decir, si no veían la película en el cine, las personas podían verla desde sus casas pagando un costo adicional a su suscripción de Disney Plus.

Pero obviamente ni Cruella ni Black Widow son películas diseñadas para estrenos en streaming y los contratos de sus figuras y creativos así lo estipulan con elementos como ganancias vinculadas al desempeño en la taquilla cinematográfica.

En ese sentido, la demanda de Johansson se centra en un potencial incumplimiento de contrato por parte de Dinsey. Y, aunque los pormenores aún no están claros, la eventual demanda de Stone podría apuntar en una dirección similar.

Si bien hasta ahora solo Stone y Johansson han sido individualizadas, un reporte paralelo de Variety advierte que “varios actores de Disney están considerando sus propios desafíos legales”.

Tengan en cuenta que durante el último tiempo Disney ha aplicado esta estrategia de estrenos simultáneos para películas como el live-action de Mulan, Jungle Cruise, Raya y el último dragón, Black Widow y Cruella. Todo mientras películas de Pixar como Luca y Soul ni siquiera han llegado al streaming con cargo extra, generando una aparente molestia dentro del famoso estudio de animación.

Por lo tanto, aunque las disputas por pagos no son algo nuevo en Hollywood, en el contexto del coronavirus parece que el caso de Johansson podría sentar un precedente para el manejo de los contratos ante un cambio en la estrategia de estreno.