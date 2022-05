"En serio duele": alista una fiesta por su cumpleaños con dos tortas y varias pizzas, pero nadie va

Mundo

Una usuaria de Facebook, identificada como Doli Pocket, se volvió viral tras contar lo que sucedió en su fiesta de cumpleaños: ninguna de las personas de su círculo cercano asistió, pese a que había anunciado la reunión hace varias semanas.

En la publicación, adjuntó varias fotos en donde se le puede ver con un pastel de cumpleaños y en compañía de su madre, quien, según explicó la joven, se esforzó en hacer dos pasteles para que todos pudieran degustar del postre.

Apoyo en redes sociales

Tras el gran apoyo que recibió por parte de los usuarios de redes sociales, Doli se mostró sorprendida y aseguró haber recibido más de 200 mensajes de felicitaciones por su cumpleaños.

Posteriormente, la chica aclaró que no hizo la publicación para llamar la atención y que no le molesta que esta se volviera viral.

“Amixes soy yo la chica de la publicación y lo digo desde ahora, no me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente, disfrutó poder ayudar a los humanitos como yo uwu, lo único que pido es que reporten aquellas páginas que toman específicamente screenshots. Otra aclaración NO LO HICE PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, solo quería desahogarme y si dejo la publicación activa es porque en serio me alegro poder ayudar a otrxs a desahogarse”, comentó.