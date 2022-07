Episodio de "Los Picapiedra" causa indignación y polémica en Tik Tok

Cargando...

Quienes tuvieron su infancia en la década de los 90' no olvidan la serie cómica de Hanna-Barbera Productions que se estrenó en 1966, pero recientemente se volvió viral un fragmento de la clásica caricatura protagonizada por Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, si bien data de hace 60 años, esto no ha impedido que esté bajo la lupa.

En el fragmento que ha causado indignación, duda y ha generado un debate en la red social, los pedernales hacen referencia a un caso de presunto feminicidio.

"Que onda con los chistes? Y se quejan de Buzz lightyear. Me quede traumada del machismo que muestran en varios de los capítulos", escribió la usuario @kellyhe21 en la red social.

Algunos internautas aseguran que durante la trama de uno de los episodios de Los Picapiedra hacen burla de la violencia domestica e incluso se narra un supuesto feminicidio. En el capitulo se puede ver a los personajes principales hablando con uno de sus vecinos que segundos después aparece para pedirles una pala.

Desde el primer momento se deja en claro que sus vecinos constantemente atraviesan conflictos y peleas, incluso el vecino de Los Picapiedra aparece con unas vendas en la cabeza. Durante la platica, Pablo y Betty comentan que les gustaría conocer a su esposa a lo que el hombre solo responde que eso no será posible debido a que "se quedo fría".

“Ahora tendré que empacar sus pertenencias, y tendré que dejar limpia la casa”, menciona el personaje animado.

episodio de Los Picapiedra hace una referencia a la película dirigida por Alfred Hitchcock.

Después de unos segundos, Pedro Picapiedra regresa con una pala y se la entrega a su vecino diciendo en forma de broma que seguramente no será usada para enterrar un cadáver. Al final del capitulo se puede ver al protagonista de la serie leyendo un periódico en el que la noticia principal es sobre una mujer que desapareció en una estación de trenes.

"Es un mensaje muy obscuro pero realista", "omg! las referencias son tan claras", "Éramos tan inocentes que no sabíamos", "Y eso pasa con varias caricaturas y películas, antes me daban risa pero ahora entiendo", "Que miedo lo normalizado que estaba", "El machismo de pica piedra es lo que más me llamo la atención", son algunos de los comentarios.

¿De qué trata el capítulo realmente?

En esta ocasión, el episodio de Los Picapiedra hace una referencia a la película dirigida por Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta que se estrenó en 1954, un par de años antes que la caricatura animada.

