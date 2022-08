“Estaba borracho”: Aclara la cantante peruana Yarita Lizeth, sobre el audio donde despide a un músico

Perú

A través de las redes sociales, las críticas se alzaron contra la cantante folclórica peruana Yarita Lizeth, donde se difundió un audio donde despide a su músico, usando palabras despectivas. En las últimas horas la artista aclaró las circunstancias en que dieron los hechos.

Detalló a sus seguidores y a quienes la criticaron lo que ocurrió, también contó cómo es trabajar cada día con sus músicos y las complicaciones que ha tenido a lo largo de los años.

“Te estoy diciendo que te bajes... de verdad, ¿quieres que grite? No quiero verte... No vas a ir, yo sabré a quién llamar para tu reemplazo... Yo no te voy a dejar subir al escenario (...)", se escucha decir a Yarita Lizeth a través del audio difundido días atrás.