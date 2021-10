ESTRENO | CODA : SEÑALES DEL CORAZÓN

Actores:Eugenio Derbez, Emilia Jones, Marlee Matlin , Troy Kotsur, Daniel Durant, Amy Forsyth, Ferdia Walsh-Peelo

Director:Sian Heder

Fecha de estreno: 21 de octubre de 2021

SINOPSIS

Ruby (Emilia Jones) es la única hija oyente en una peculiar familia de sordomudos, divide su día entre ayudar a su familia que depende de ella para comunicarse con el resto del mundo y perseguir sus sueños como cantante amateur con ayuda de Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), un apasionado profesor escolar que con sus inusuales métodos de enseñanza logra sacar lo mejor de sus alumnos. En su camino Ruby enfrenta la difícil decisión de seguir su propio viaje o cumplir con lo que ella siente que son sus obligaciones para con su familia.

Remake de la exitosa película francesa "La Famille Bélier". Una conmovedora comedia dirigida por Sian Heder, escritor y director de “Orange is the New Black”.

Te dejamos algunos datos curiosos:

👉Las escenas de pesca, ¡eran reales! Por lo tanto la producción y el elenco tuvieron que acatar las leyes de pesca locales. Incluso hasta tuvieron que llevar a un observador para controlar que todo estuviera en regla.

👉Hay más de 200 lenguajes de señas alrededor del mundo. Además, no todas las palabras o signos tienen una traducción directa. Esto representó un desafío, ya que Heder tuvo que encontrar formas de traducir algunos diálogos del guión utilizando de ayuda páginas del lenguaje de señas.