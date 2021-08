Estudiante cansado de su estricto profesor estalla en plena clase virtual

Cargando...

México

Un hecho que causó polémica en las redes sociales y que además muchos estudiantes se identificaron con el joven. Un usuario en Twitter compartió la grabación de una clase virtual en la que se observa a un estudiante de la carrera de Derecho, identificado como Alex García, reclamarle a su profesor por ejercer "demasiada presión" en sus clases.

En el video se observa el momento en el que el estudiante toma la palabra y protesta en contra de su maestro por la forma en la que lleva la clase pese a que la asignatura comenzó hace tan sólo una semana. El joven asegura es un estudiante muy aplicado, pero no le gusta la presión que impone el profesor.

"Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, enserio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo", comenta.

"No puedo pensar, neta, me deja en blanco". Tras las palabras del alumno, el profesor se quedó perplejo y con cara de asombro, pero en ningún momento se mostró molesto. De hecho enfrentó al joven diciéndole: "Es que no acepta la presión, tú quieres que nadie te pregunte", dijo el maestro, a lo que el alumno aseguró: "No, es que me gustan mucho los profes estrictos". Sin embargo, dejó en claro que le molesta la presión que ejerce durante la clase.