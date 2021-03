Exponen espantosa matanza de reptiles

Cargando...

Imágenes nunca antes vistas, pertenecientes a una investigación de PETA Asia, revelan que miles de serpientes en Vietnam son confinadas y luego asesinadas al inflarlas con aire comprimido y que a los cocodrilos les aplican descargas eléctricas, son apuñalados con una cuchilla de metal, inflados y después probablemente desollados vivos solo para hacer bolsos, zapatos, cinturones y otros accesorios que se venden en todo el mundo.

Las imágenes muestran que los trabajadores cierran la boca y el ano de las pitones con bandas de constricción apretadas, luego hacen un agujero en la cabeza o en la cola, insertan una manguera y bombean aire comprimido , un método de matanza que se considera "inhumano" y " inaceptable ”según los estándares internacionales y resultaría en“ estrés y dolor extremos ”, según el Dr. Clifford Warwick, experto en reptiles. Se filmó a un trabajador de pie deliberadamente sobre una serpiente en un aparente intento de aumentar la compresión.

La crueldad que estás a punto de ver es común en la industria de las pieles exóticas.

El investigador de PETA Asia también obtuvo imágenes que mostraban pilas de cocodrilos con la boca atada y luego envueltos en bolsas para que no pudieran moverse. Un trabajador caminó encima de ellos y los electrochocó con lo que parecía ser una batería de automóvil. Sin embargo, los reptiles no responden al aturdimiento eléctrico de la misma manera que lo hacen otros animales, y no hay buena evidencia que demuestre que los deje inconscientes antes de que los trabajadores intenten matarlos.

Otros trabajadores apuñalaron a los cocodrilos con una hoja de metal, lo que se conoce como el método de "puñalada en la nuca". Según el Dr. Warwick, este método no los mata directamente. En cambio, corta o daña gravemente su médula espinal, causando parálisis y probablemente un dolor extremo, pero no la muerte.