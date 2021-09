Filmó un video explícito en medio del sismo en México para “morir contenta” y se viralizó

Cargando...

México

Muchas personas utilizaron las redes sociales para compartir sus experiencias, pero una fue más allá.

Para relatar lo que estaba pasando, muchos mexicanos se volcaron a las redes sociales para compartir su experiencia durante el movimiento sísmico.

Pero una actriz conocida como Gia Kush decidió ir más allá y grabó un video porno ¡en pleno terremoto!

"Si voy a morir, voy a morir feliz, chingue su madre", comenzó escribiendo en Twitter Gia Kush, una usuaria de OnlyFans que ofrece contenido para adultos.

"Así viví el sismo, hice repliegue contra la cama, hubiera bajado sin tanga, pero vivo en el piso 7. Mejor hice repliegue, y considerando el riesgo de muerte, opté por morir feliz. Disculpen las fachas", escribió la joven de 19 años, aclarando que decidió hacer refugio en su propio hogar, mientras grababa un video subido de tono que compartió con sus seguidores en Twitter.

Cargando...

En su mismo video, Gia dijo: "Put.. madre está temblando, me lleva la ver... Va a temblar fuerte eh, la pu.. que me parió cabrón. Lo bueno que esto es antisismos. Ver.. ya me estresé wey. Si voy a morir voy a morir feliz".

Aunque muchos pensarían que borrar el video completo ella lo sigue manteniendo en su perfil de twitter.