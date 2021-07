Foto: Psicólogo confiesa su amor a paciente, ahora él tendrá que ir a terapia

Argentina

La historia de un psicólogo argentino llamado Matías se ha viralizado en redes sociales, pues le confesó a su paciente que se había enamorado de ella y, por ello, no podían continuar con la terapia.

Fue la paciente, Brisa Gonçalvez, quien compartió la imagen de la conversación de WhatsApp en su cuenta de Twitter. Acompañada del mensaje ‘Mi psicólogo se enamoró de mí y ahora es él que tiene que ir a terapia’.

Cuando el psicólogo le informa el fin de las sesiones, la joven paciente le pregunta el motivo por el que finaliza su relación profesional y, en este momento es cuando el doctor da rienda suelta para expresar sus sentimientos.

‘No es saludable para mi. Me enamoré de vos, me enamoré de tu forma de ser así tan divertida desde el día uno. Nunca me pasó algo así’.