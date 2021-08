Foto: Un hombre coloca un esqueleto en su jardín con un contundente mensaje a los antivacunas

Cargando...

Con el objetivo de convencer a quienes no se quieren vacunar contra el covid-19 y parodiando a los antivacunas, un abogado de la ciudad estadounidense de Raleigh (Carolina del Norte) ha colocado junto a su casa un esqueleto gigante de decoración junto a varias lápidas.

Este jardín de Oakwood, en el centro de Raleigh, ha funcionado como escenario de diferentes exhibiciones por varios años en la celebración de Halloween. No obstante, Jesse Jones, su residente, ha llamado a la concienciación ante el aumento de casos por coronavirus.

"No vacunados, nos vemos pronto, idiotas", puede leerse en el cartel que ha sujeto en la pelvis del esqueleto, mientras varias lápidas de su alrededor destacan advertencias como: "Escuché a Trump", "No fue un bulo", "Me enteré de las noticias por Fox (News)".

Jones ha sido testigo de cómo fallecía gente conocida y cercana a causa del virus: tanto la madre de su esposa, como un compañero de trabajo y otros 14 clientes.

"El hecho es que no nos lo tomamos en serio". "Mi esposa perdió a su madre por el coronavirus, ya que era una mujer que pasó toda su vida cuidando de la gente y murió completamente sola en un hospital, sin poder ver a un solo pariente durante 15 días", explica el hombre.

A lo que el abogado describe como una "pesadilla", añade que "nadie debería pasar por lo que pasó al ver morir a su madre así". Criticando la cantidad de negacionistas y bulos que crecen en redes, alimentados por algunas opiniones de sus líderes, su posición es firme: "Si no estás vacunado, no eres un patriota. Estás poniendo en peligro a Estados Unidos porque este virus no juega".

Así, con advertencias como "no debería haber probado la lejía", refiriéndose a una de los consejos que Trump dio a sus audiencias en su día para quitar importancia al Covid-19, o con un "mi doctor está en YouTube", Jones capta la atención de los transeúntes y deja claro su mensaje.