Foto: Un hombre compra dos hot dog y deja una propina de 16 mil dólares

Un cliente anónimo dejó una propina de 16.000 dólares, en un restaurante de Londonderry, un pueblo estadounidense, después de pedir un menú de comida y bebida, por un valor de 37,97 dólares.

Los hechos ocurrieron en el restaurante The Stumble Inn, ubicado en Londonderry, localidad del estado de New Hampshire, EEUU. El cliente, cuya identidad no ha trascendido, agregó la generosa propina a su pedido de dos perritos calientes y algunos cócteles.

"He estado trabajando en esto durante mucho tiempo y nunca pensé que me pasaría algo así", comentó sobre la generosa propina el dueño del restaurante, Mike Zarella, quien añadió con buen humor que inicialmente pensó que había leído mal el recibo. "Pensé que era un error en la ortografía", subrayó.

Según los miembros del personal, el cliente les aseguró que no era una broma. "Subimos y le dimos las gracias. Ha sido un año realmente duro para todos nosotros. Que alguien hiciera algo así realmente restauró mi fe en la humanidad", dijo McCudden, uno de los empleados.

El cliente fue identificado como un hombre muy misterioso y podría haber realizado anteriormente actos parecidos.

El propietario del establecimiento planea dividir la propina entre los 12 empleados que trabajaron ese día, por lo que cada uno se llevará alrededor de 1.333 dólares. Los trabajadores estaban muy agradecidos por la amabilidad del cliente, según el empleado, especialmente después de que la pandemia obligara a más de 110.000 restaurantes y bares a cerrar sus puertas el año pasado.