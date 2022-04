Fotógrafa habría golpeado a menor por 'celos'

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Después de la denuncia pública compartida por una joven de 16 años en las redes sociales, Notivisión realizó un sondeo en la plaza principal 24 de Septiembre, lugar donde sucedió el salvaje ataque de una mujer adulta, de profesión fotógrafa, contra una menor de edad que se dedica a vender dulces; la mayoría de los comerciantes señalaron a la agresora como una persona 'violenta, impulsiva y celosa' y que además habría más víctimas.

Testigos del hecho, señalaron que Mariana Barbas trabaja en la plaza principal junto a su esposo y de manera recurrente lo cela con las 'pelandingas', sin motivo aparente, dijo una de las comerciantes. Otra relató que desde empezó a vender por los alrededores también ha sido amenazada por esta señora, que le advirtió que la golpearía si se encontraban en el micro.

La menor de 16 años hace tres días no acude a la plaza a vender refresco por miedo a ser agredida por la fotógrafa y sus amigas. Además recibe amenazas por Facebook. La mamá, en una entrevista en Que No Me Pierda pidió que capturen a la agresora.