Fueron a celebrar su compromiso y murió ahogado

Sao Paulo, Brasil

Joao Guilherme Torres Fadini, de 24 años, y su prometida Larissa Campos, de 25, fueron con amigos para celebrar su compromiso en la presa de Itupararanga, ubicada en el río Sorocaba en la región de Sorocaba del estado brasileño de Sao Paulo.

“Después del tomarse la foto me besó, se quitó la camiseta y se metió al agua con nuestros amigos. Me pidió que lo esperara y me dijo que me amaba".

"Empezaron a jugar a nadar rápido y llegaron a otra orilla", contó Larissa Campos al diario Globo.

"Casi todos se rindieron y solo quedaron él y mi cuñado Gabriel", agrega sobre el hecho trágico.