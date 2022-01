Grillo Villegas comparte en sus redes un video inédito de Lou Kass

Cargando...

La Paz, Bolivia

Luego que un usuario le compartiera al músico Grillo Villegas el video de la presentación en vivo del primer disco de la legendaria banda boliviana Lou Kass grabado en 1992, él aseguró que si recibía 50 favs compartiría un video inédito del grupo.

La respuesta de sus fans no se hizo esperar pues los favs superaron los 400. Entonces, el Grillo compartió el video de la presentación de Lou Kass en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo de la ciudad de La Paz, en agosto de 1999, una de las pocas ocasiones en las que el escenario rompió récords de asistencia. La canción es "No Reces al Sol". Como resultado del concierto se produjeron los discos "Akisitos I y II", que fue mixeado y masterizado en New York, Estados Unidos.

Con más de 5 mil reproducciones y casi 500 favs, el video se viralizó rápidamente y fue compartido por fans que estuvieron presentes en el concierto y por los seguidores de Lou Kass a nivel mundial.