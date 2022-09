Guardia de seguridad graba extraños apagones en un edificio abandonado

Cargando...

Escalofriante historia de miedo se hace viral en redes sociales, luego de que una chica difundiera el momento en donde había un apagón en el estacionamiento de un edificio que no es habitado, pues no es posible que alguien las estuviera haciendo funcionar las luces pues ahí no hay nadie.

La tiktoker Karen Rose cuenta que el guardia del departamento donde vive le compartió un video del condominio frente al de ella donde se prendían, apagaban y prendían las luces, pues el suceso le llamó la atención ya que ahí no habita nadie.

"Buenas noches se reporta una luz parpadeante en el estacionamiento, entre el sótano uno y dos. Y en el lugar hay un cuarto, queda registro para el día de mañana pase su revisión. Repito no hay nadie", señala el guardia.

El guardia de seguridad reportó el momento pero decidió no entrar a la zona, por lo que los internautas dejaron múltiples comentarios por su reacción, entre ellos: “el guardia: el día de mañana con gusto, hoy paso”, “El guardia: Mira qué hora es, ya terminó mi turno, que se encarguen los del matutino”.

Supuestamente, los hechos del fraccionamiento ocurrieron a la una de la madrugada he impactó ya que nadie podía estar prendiendo y apagando las luces, porque no vieron ha nadie ahí, a lugar departamento solo entran los de mantenimiento.

