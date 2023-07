La situación en Hollywood está intensa, pues después de muchas negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés) buscando mejores condiciones laborales y remuneración económica por su trabajo, y en vista de que no llegaron a un acuerdo favorable para ambas partes, este 2023 los sindicatos de actores y guionistas de Hollywood entraron en huelga.

Ambos gremios están peleando por mejores salarios y prestaciones laborales, pero también por el pago de los famosos residuales (solo que ahora, lucha la cantidad que reciben cuando sus programas y películas tienen licencia para transmitirse en plataformas de streaming). A esto, se suma el uso de la inteligencia artificial en el negocio del entretenimiento, que poco a poco está ganando terreno.

De acuerdo con Deadline, “el sindicato ordenará a sus 160.000 miembros que detengan de inmediato todo el trabajo de cine y televisión con guion en todo el mundo”. Es decir, este jueves 13 de julio podrían pararse todos los rodajes que Hollywood está realizando, siendo una parálisis nunca vista.

Los primeros casos ya comenzaron a darse. Según lo que informó el importante medio sedeado en la Gran Carpa, importantes rodajes internacionales que pausarán la producción debido a la huelga de actores incluyen la película Gladiador 2, protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal, que se estaba filmando en Marruecos, y la secuela de artes marciales Mortal Kombat 2, que se estaba filmando en Australia.

La serie de Sky y Peacock, The Day of the Jackal, protagonizada por Eddie Redmayne y Lashana Lynch, se ha estado filmando en Europa central y del este y es probable que también se tome un descanso.

Gladiador 2, por ejemplo, estaba programada para estrenarse el 22 de noviembre de 2024 y ya llevaba varias semanas de grabación. Dadas las condiciones, si la huelga sigue al menos un mes más, lo más probable es que su lanzamiento pueda retrasarte hasta la ventana de abril/mayo de 2025.

A su vez, la secuela de Mortal Kombat tenía planes de salir a la luz en algún punto del segundo semestre del año entrante. Así como el otro filme mencionado, podría correr con la misma suerte.

El portal de cine también reseñó que títulos como el reboot de Alien o la tercera temporada de la exitosa serie de HBO Max, White Lotus, se tendrán que postergar. Ambas están siendo filmadas en Tailandia.

El 10 de julio, Noah Baumbach coescritor y cocreador de Barbie, no asistió al estreno mundial como gesto de apoyo a la huelga de escritores. Greta Gerwig, directora (y su esposa) dijo "Él es una chica Barbie. Nada en 'Barbie' pasó sin él, y nada en Hollywood pasa sin los guionistas".

De igual manera, se conoció en las últimas horas que la esperada secuela de Deadpool, parte 3, quedaba paralizada en su rodaje en apoyo a esta protesta.