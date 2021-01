Hackers le pidieron 1000 $US por desbloquear su cinturón de castidad

Cargando...

Sam Summers estaba sentado en casa con su cinturon de castidad conectado a Internet cuando recibió un mensaje extraño en la aplicación que se conecta al dispositivo. Alguien le dijo que habían tomado el control y querían alrededor de $ 1,000 en Bitcoin para devolver el control a Summers.

"Inicialmente, pensé que era mi novia que hacía eso", dijo Summers a la revista Motherboard en una llamada telefónica. "Suena tonto, pero me emocioné un poco".

Pero cuando Summers llamó a su pareja, ella le dijo que no era ella, incluso después de que él le dijera su palabra de seguridad para liberarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo habían pirateado. Su miembro estaba encerrado en una caja y no tenía salida.

"Oh, m..., es real", dijo Summers. "Empecé a mirar la cosa. No hay ninguna anulación manual. Es un cinturón de castidad, supongo que no debería [tener una anulación]. Pero cuando es una cosa digital como esa, debería tener una llave o algo así . Pero obviamente no fue así ".

"Empecé a asustarme un poco", agregó. "Estaba entrando en pánico en este punto".

Summers es una de varias personas que compraron un dispositivo de jaula de castidad llamado Cellmate y producido por Qiui, un fabricante con sede en China. Algunos de los propietarios del dispositivo obtuvieron sus cuentas, y por lo tanto sus dispositivos también, pirateados a fines del año pasado, luego de que investigadores de seguridad advirtieran que el fabricante dejó una API expuesta y vulnerable, lo que podría permitir a los piratas informáticos tomar el control de los dispositivos.

Asustado y un poco desesperado, Summers se dio cuenta de que tenía algo de Bitcoin escondido en una cuenta antigua. Así que le envió al pirata informático lo que quería, esperando que fuera así. Pero cuando el hacker consiguió el dinero, pidió más, según Summers.

"Fue entonces cuando me sentí jodidamente estúpido y enojado", dijo Summers.

En ese momento, Summers y su novia comenzaron a pensar en formas de sacar su mienbro de la jaula. En casa, solo tenían un martillo, así que salieron y compraron un par de cortapernos. Su compañera lo intentó primero, pero no pudo abrirlo. Así que Summers tuvo que hacerlo él mismo. La forma en que sostenía su parte privada lo puso "en un lugar peligroso", dijo, por lo que fue "muy aterrador".

No obstante, pudo romper la jaula, pero los cortadores lo atravesaron, dijo.

"No tengo una cicatriz ni nada, pero estaba sangrando y me dolía mucho", dijo Summers.

Este incidente hizo que Summers reconsiderara el uso de dispositivos conectados a Internet, especialmente aquellos que rodean sus partes más privadas.

"Si te gusta, está bien, porque te gusta lo que te gusta", dijo. "Pero use un candado, un candado físico por si acaso. No se puede confiar en estas cosas digitales".

Después de abrir el cinturon de castidad lo tiró y borró la aplicación. Toda la experiencia no le dejó una cicatriz física, pero definitivamente lo traumatizó. Si bien esto obviamente no era lo mismo que una agresión física o un acoso, era un poco así.