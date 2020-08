Halló la prueba de embarazo de su hija y su reacción se hizo viral

Una historia que se volvió viral en las redes sociales, se trata de Nicole Hennessy, una madre de tres hijos, tiene más de 170,000 seguidores en su cuenta de TikTok comparte de forma regular contenido de sus hijos, incluida su hija de 17 años que está embarazada de siete meses.

Los seguidores de Nicole estaban ansiosos por saber más sobre el embarazo de su hija, por lo que después de pedir su permiso, compartió su historia con la esperanza de crear conciencia sobre el tema.

En el clip, en lugar de condenar a su hija, la educó sobre las tres opciones que tenía, lo que recibió muchos elogios de los usuarios. Alabaron el apoyo que le dio, algo no tan común en la mayoría de los padres ante tales situaciones. En el video que subió, recrea el momento en que supo que su hija estaba embarazada.

