Hay quienes quieren boicotear Hocus Pocus por un tweet anti-trans de Bette Midler

Cargando...

EE.UU.

Por estos días, el nombre de Bette Midler ha tomado mucha más relevancia y no solo por el pronto lanzamiento de Hocus Pocus 2, sino por un comentario anti-trans que compartió en su Twitter. Debido a esto, hay quienes piden boicotear la película.

La polémica inició por el tuit publicado de Midler:

"Mujeres del mundo. Nos estás despojando de nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y hasta nuestro nombre», escribió. «Ya no nos llaman mujeres, nos llaman ‘personas gestantes’ o ‘menstruantes’. Incluso personas con vaginas. No dejes que te borren. Todos los humanos en la Tierra te lo deben".

En su tweet Bette Midler no tuvo en cuenta que la expresión "personas gestantes" o "personas que dan a luz", no solo engloba a las mujeres cisgénero sino a los hombres trans quienes no se identifican con el género femenino, pero tienen la capacidad de gestar.

Cientos de personas tomaron las palabras de Midler como una ofensa, fue catalogada como feminista radical y transexcluyente.

Cargando...

Al ver la polémica que se desató, la actriz compartió otro tweet aclarando que su mensaje no era excluyente, sin embargo, no se disculpó.