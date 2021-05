Hombre logra perder su excesivo peso porque tenía miedo de aplastar a su esposa

Cargando...

Escocia

Cuando Paul Tuthill tenía 34 años, en el 2010, resbaló de unas escaleras y sufrió una lesión muy grave en la espalda. No podía caminar, quedó confinado a una silla de ruedas y debía tomar medicamentos muy fuertes para soportar el dolor. Además, empezó a subir de peso de una forma alarmante.

Paul pesaba 104 kg antes del accidente, y conforme pasaba el tiempo, él iba acumulando más peso. En cuestión de unos años, triplicó su masa corporal, no cabía en la cama de su dormitorio, temía aplastar a su mujer, no podía asearse sin ayuda, ya no tenía intimidad con su esposa, sus piernas medían más de un metro de diámetro y él se hundía en la depresión.

Para el año 2017, este hombre pesaba 368 kg e intentó acabar con su vida en varias ocasiones, aunque no tuvo éxito. Se veía a sí mismo como un lastre para su mujer y sus tres hijos. Prácticamente, cada noche deseaba morir para no arruinar el presente y futuro de su familia.

Su extremo aumento de peso se debía principalmente a la falta de actividad, pero también a que los analgésicos que tomaba le aumentaban mucho el apetito. Aunque trataba de alimentarse con comida saludable, nunca se sentía completamente satisfecho, así que comía sin parar.

“Me hice tan grande que estaba durmiendo en la sala de estar con un inodoro porque no podía usar el baño”, “Mi vida sexual con mi esposa era inexistente. No podía irme de vacaciones ni salir con mi familia. En mi mayor, ni siquiera sé con certeza qué peso tenía” dice Paul.

Paul estaba en el peor momento de su vida, y entonces su familia acudió en su ayuda. Su hermana hizo un gran esfuerzo para pagar más de 20 000 dólares de una cirugía de banda gástrica que él necesitaba con urgencia.

Sin embargo, este hombre de familia tenía que hacer un esfuerzo por bajar de peso, pues su extrema obesidad era un gran riesgo para someterlo a una operación. Paul disminuyó su ingesta de calorías y trató de tomar más líquidos.

Logró disminuir los kilos suficientes para someterse a la operación en el 2018 y después comenzó su rehabilitación física. En dos años pudo abandonar su silla de ruedas, siguió reduciendo tallas y por fin disfruta los resultados de su esfuerzo.

Para comienzo del 2021 Paul logró bajar 273 kg, volvió a poder ejercitarse practicando ciclismo y ahora trabaja como guía de turistas en las Tierras Altas de Escocia. Así es cómo se ve ahora este padre de familia con sus saludables 95 kg de peso. Su vida dio un nuevo giro a base de esfuerzo, y él está agradecido por su nueva condición.

