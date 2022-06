Insólito | Compró cocaína, pero le dieron jabón en polvo y cuando fue a reclamar recibió un disparo

Una persona terminó con una herida de bala en una de sus piernas y cuando fue encontrado por efectivos policiales, confesó que intentó comprar droga, pero le vendieron jabón en polvo. El insólito episodio ocurrió en la localidad de Rafaela, Santa Fe.

El episodio ocurrió del pasado martes, cuando un grupo de policías que recorría las calles encontró a un hombre herido. En un principio, los agentes intentaron dialogar con él para conocer lo que le había ocurrido, pero este se resistió e intentó continuar con su recorrido.

No obstante, algunas cuadras después, finalmente los policías de Santa Fe pudieron detenerlo y lo interrogaron no solo por las lesiones que presentaba, sino también por el estado de exaltación en el que se encontraba.

“No me vendieron mi droga y además me dispararon”, dijo a los gritos al ser consultado por los efectivos, además explicó que se había ido a la casa de un vecino a comprar cocaína y se puso violento cuando se enteró que le habían vendido jabón en polvo. Cuando se presentó nuevamente en la vivienda para reclamar por lo que le habían vendido, el “vendedor de drogas” sacó su arma y efectuó un disparo hacia la pierna del “cliente”.