Insólito: Después de dos años descubre que su armario es un lavaplatos

Un hombre se ha quedado estupefacto al darse cuenta de que el piso en el que vive desde hace dos años tiene lavavajillas. Tom Hale se había lavado a mano durante 24 extenuantes meses en su casa de la capital.

El londinense asombrado compartió el gracioso error en Twitter y escribió: 'Estoy en estado de shock. He vivido en este piso durante dos años y recién he descubierto hoy que tengo lavavajillas. 'Pensé que era un armario falso. He desperdiciado días de mi vida lavando a mano.

Acompañó el tweet con un chasquido del lavaplatos recién descubierto, ahora lleno de vajilla, tazas y cubiertos.

Doblado en el fregadero junto a la máquina había un par de caléndulas de aspecto bastante triste y una esponja para lavar bien usada.

Los usuarios de las redes sociales acudieron en masa a los comentarios, igualmente engañados por el increíble hallazgo.